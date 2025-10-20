Россиянам рассказали, что комету Lemmon невозможно увидеть невооруженным глазом

Специалисты рассказали, что комету C/2025 A6 (Lemmon) невозможно увидеть невооруженным глазом. «Комета как уже сообщалось, в сотни, а по некоторым оценкам в тысячи, раз уступает по яркости наиболее значимым телам последних десятилетий. Тело уже представляет и, как минимум, ещё десять дней будет представлять, значительный интерес для наблюдения в оптические инструменты, начиная от хороших биноклей до простых доступных телескопов. Также снимки кометы могут быть получены с помощью фотоаппаратов, особенно имеющих высокую светосилу», — подчеркнули в ИКИ РАН.