Россиянам напомнили о схеме мошенников с лотереями и розыгрышами

По словам депутата Госдумы Антона Немкина, в последнее время активизируются мошенники, которые предлагают россиянам «подарки», «розыгрыши» и «акции благодарности» от имени известных брендов, банков или маркетплейсов. Отмечается, что в основном схема обмана реализуются через массовые рассылки в мессенджерах и соцсетях. Так, аферисты могут получить персональные данные и реквизиты банковских карт россиян. Антон Немкин призвал с осторожностью относиться к любым розыгрышам и лотереям.

Россиянам напомнили о схеме мошенников с лотереями и розыгрышами. Об этом 20 октября рассказал RT член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

По его словам, в последнее время активизируются мошенники, которые предлагают россиянам «подарки», «розыгрыши» и «акции благодарности» от имени известных брендов, банков или маркетплейсов.

Отмечается, что в основном схема обмана реализуется через массовые рассылки в мессенджерах и соцсетях.

Так, аферисты могут получить персональные данные и реквизиты банковских карт россиян.

Антон Немкин призвал с осторожностью относиться к любым розыгрышам и лотереям.