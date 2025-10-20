Путин заинтересовался снижением объемов ипотеки в РФ

Президент обратил внимание на данные ДОМ. РФ по сокращению объемов ипотеки на 20% в 2025 году. Речь об этом зашла на встрече с гендиректором корпорации Виталием Мутко. Мутко заявил, что в настоящее время структура приобретения жилья изменилась, «сейчас 65% покупают за ипотеку, а в прежние годы 80, уже там 35% за свои деньги», — добавил Мутко. Он также отметил, что после того как Центробанк снизил ключевую ставку с 21% до 17%, количество новых кредитных договоров в сегменте рыночной ипотеки заметно выросло.

