Прокуратура помогла инвалиду из Рязанской области вернуть деньги за льготные лекарства

По данным прокуратуры, жительница Пронского района состояла на диспансерном учете в районной больнице и имела право на льготное лекарственное обеспечение. Однако ей пришлось покупать медикаменты за собственные деньги. Прокуратура через суд взыскала с регионального минздрава расходы, затраченные на самостоятельное приобретение лекарств и компенсации морального вреда.

