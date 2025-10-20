Правительство РФ одобрило проект об изменении порядка медосмотра для мигрантов

Кабинет министров Российской Федерации одобрил законопроект, направленный на улучшение порядка медицинского освидетельствования иностранных граждан и лиц без гражданства на предмет употребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача. Документ, который находится в распоряжении РИА Новости, призван усовершенствовать правовое регулирование в этой области, включая проверку на наличие новых потенциально опасных психоактивных веществ и инфекционных заболеваний, представляющих опасность для общества.

Правительство подчеркивает важность данного законопроекта для обеспечения безопасности и здоровья граждан.