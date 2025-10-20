Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 20
Втр, 21
Срд, 22
ЦБ USD 80.98 1.9 18/10
ЦБ EUR 94.58 2.5 18/10
Нал. USD 81.80 / 81.60 20/10 17:19
Нал. EUR 95.67 / 96.67 20/10 17:19
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
2 639
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
4 120
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 998
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 718
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Politico: Зеленский разочаровался подходом США к украинскому конфликту
Глава Украины Владимир Зеленский выразил разочарование в подходе США к урегулированию конфликта на Украине, сообщает Politico со ссылкой на источник, близкий к переговорам Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. По информации источника, в ходе обсуждений возникло ощущение, что американская сторона проверяет готовность Киева к компромиссам. При обсуждении вопроса территорий Донбасса Трамп напомнил Зеленскому о российских интересах в этом регионе. Ранее Зеленский призывал страны Запада к решительным действиям, заявляя, что Украина не намерена ничего «дарить» России.

Глава Украины Владимир Зеленский выразил разочарование в подходе США к урегулированию конфликта на Украине, сообщает Politico со ссылкой на источник, близкий к переговорам Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

По информации источника, в ходе обсуждений возникло ощущение, что американская сторона проверяет готовность Киева к компромиссам.

«В зале сложилось впечатление, что американцы проверяют украинскую позицию и на что она согласна», — говорится в публикации.

При обсуждении вопроса территорий Донбасса Трамп напомнил Зеленскому о российских интересах в этом регионе.

Ранее Зеленский призывал страны Запада к решительным действиям, заявляя, что Украина не намерена ничего «дарить» России. Он вновь обвинил Москву в затягивании конфликта и стремлении достичь мира, опираясь исключительно на силу.