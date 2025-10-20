Politico: Зеленский разочаровался подходом США к украинскому конфликту

Глава Украины Владимир Зеленский выразил разочарование в подходе США к урегулированию конфликта на Украине, сообщает Politico со ссылкой на источник, близкий к переговорам Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

По информации источника, в ходе обсуждений возникло ощущение, что американская сторона проверяет готовность Киева к компромиссам.

«В зале сложилось впечатление, что американцы проверяют украинскую позицию и на что она согласна», — говорится в публикации.

При обсуждении вопроса территорий Донбасса Трамп напомнил Зеленскому о российских интересах в этом регионе.

Ранее Зеленский призывал страны Запада к решительным действиям, заявляя, что Украина не намерена ничего «дарить» России. Он вновь обвинил Москву в затягивании конфликта и стремлении достичь мира, опираясь исключительно на силу.