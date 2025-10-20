В Касимове полиция задержала рецидивиста за ограбление пенсионерки

Рязань
Полиция задержала мужчину, который ограбил пенсионерку в социальном учреждении в Скопине. 63-летняя женщина обратилась в полицию и рассказала, что один из постояльцев, угрожая ей, забрал 4 тысячи рублей из ее тумбочки. Сотрудники полиции быстро выяснили, что к ограблению причастен 42-летний местный житель. После преступления он скрылся. Ранее этот мужчина уже имел проблемы с законом и был осужден за угрозу убийством. В последнее время он часто пил алкоголь и создавал проблемы для других жильцов учреждения. Полицейские нашли злоумышленника в городе Касимове и задержали его. Теперь ему грозит до 7 лет тюрьмы за грабеж.

Полиция задержала мужчину, который ограбил пенсионерку в социальном учреждении в Скопине. Об этом пишет пресс-служба рязанской полиции.

63-летняя женщина обратилась в полицию и рассказала, что один из постояльцев, с которым она проживала, потребовал деньги в долг. Когда женщина отказала ему, мужчина угрожал ей физической расправой и забрал 4 тысячи рублей из тумбочки.

Сотрудники полиции быстро выяснили, что к ограблению причастен 42-летний местный житель. После преступления он скрылся.

Ранее этот мужчина уже имел проблемы с законом и был осужден за угрозу убийством. В последнее время он часто создавал проблемы для других жильцов учреждения.

Полицейские нашли злоумышленника в городе Касимове и задержали его. Теперь ему грозит до 7 лет тюрьмы за грабеж.