В Касимове полиция задержала рецидивиста за ограбление пенсионерки

Полиция задержала мужчину, который ограбил пенсионерку в социальном учреждении в Скопине. Об этом пишет пресс-служба рязанской полиции.
63-летняя женщина обратилась в полицию и рассказала, что один из постояльцев, с которым она проживала, потребовал деньги в долг. Когда женщина отказала ему, мужчина угрожал ей физической расправой и забрал 4 тысячи рублей из тумбочки.
Сотрудники полиции быстро выяснили, что к ограблению причастен 42-летний местный житель. После преступления он скрылся.
Ранее этот мужчина уже имел проблемы с законом и был осужден за угрозу убийством. В последнее время он часто создавал проблемы для других жильцов учреждения.
Полицейские нашли злоумышленника в городе Касимове и задержали его. Теперь ему грозит до 7 лет тюрьмы за грабеж.