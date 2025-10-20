Полиция начала поиски пострадавших рязанцев от строителя-мошенника

По версии следствия, под предлогом выполнения комплекса работ по монтажу металлоконструкций, а также под предлогом поставки сэндвич-панелей, мужчина похитил около 250 000 рублей.

Полиция начала поиски пострадавших рязанцев от строителя-мошенника. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

