Полиция начала поиски пострадавших рязанцев от строителя-мошенника
По версии следствия, под предлогом выполнения комплекса работ по монтажу металлоконструкций, а также под предлогом поставки сэндвич-панелей, мужчина похитил около 250 000 рублей.
Полиция начала поиски пострадавших рязанцев от строителя-мошенника. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
По версии следствия, под предлогом выполнения комплекса работ по монтажу металлоконструкций, а также под предлогом поставки сэндвич-панелей, мужчина похитил около 250 000 рублей.
Если вы пострадали от действий злоумышленника, то обращайтесь в дежурную часть отдела МВД России по Железнодорожному району города Рязани по телефону