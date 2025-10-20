Под Рязанью зацвела сон-трава
Отмечается, что растение зацвело второй раз в году. Его заметили в Солотче. «Примечательно, что подобные весенние растения из-за потепления климата все чаще начинают цвести не только весной, но и осенью», — отметили в посте.
Под Рязанью зацвела сон-трава. Об этом сообщает 7info.
Отмечается, что растение зацвело второй раз в году. Его заметили в Солотче.
«Примечательно, что подобные весенние растения из-за потепления климата все чаще начинают цвести не только весной, но и осенью», — отметили в посте.