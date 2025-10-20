Павел Малков: в Рязани уже второй раз пройдет «Гонка чемпионов»

В Рязани второй раз пройдет лыжно-биатлонный турнир «Гонка чемпионов». Об этом сказал губернатор Рязанской области Павел Малков 20 октября, комментируя подготовку к соревнованиям, сообщила пресс-служба облправительства.

Вторая «Гонка чемпионов» состоится на стадионе «Алмаз» 3 и 4 января 2026 года. Организаторами выступают Союз биатлонистов России и Федерация лыжных гонок России при поддержке правительства Рязанской области и компании «Технониколь».

Соревнования пройдут в два этапа: 3 января определятся 10 команд «лыжник + лыжница + биатлонист + биатлонистка», которые 4 января поборются за призовой фонд 14 миллионов рублей.

Свое участие подтвердили профессионалы лыжных гонок и биатлона, спортсмены с мировым именем, чемпионы и призеры Олимпийских игр, Чемпионатов мира и Европы, среди которых Наталья и Александр Терентьевы, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Денис Спицов, Наталия Шевченко, Артем Мальцев, Антон и Динара Смольские, Дарья Непряева и другие. Финальный состав объявят в декабре этого года.

«Гонка чемпионов» пройдет в Рязани уже во второй раз, соревнования становятся нашей доброй традицией. Это настоящий праздник, который объединяет всех любителей биатлона и лыжного спорта. У нас сложно найти человека, который хоть раз в жизни не пробовал встать на лыжи. Уверен, все участники и зрители получат яркие эмоции и мощный заряд энергии на весь год!" - сказал Павел Малков.

Предыдущая «Технониколь. Гонка чемпионов» в январе этого года собрала на рязанском биатлонном комплексе «Алмаз» свыше 7,5 тысяч зрителей на трибунах и миллионы просмотров прямой трансляции.

«Для нас крайне важно, что событие занимает свое место в календаре, становится по-настоящему регулярным и ожидаемым. Поэтому еще до первого снега, в день анонса очередной гонки, мы открываем возможность получить место на трибунах на особых условиях. Зрителям важно начать год с ярких спортивных впечатлений, а спортсменам — не замыкаться в контуре регулярных российских соревнований. „Технониколь. Гонка чемпионов“ позволяет выйти из шаблонов и посостязаться со звездными спортсменами из другой дисциплины», — заявил совладелец и управляющий партнер компании «Технониколь» Сергей Колесников.

Гостей и зрителей также ждет автограф-сессия со спортсменами, развлекательная программа. Взрослые и детские билеты на один или оба дня спортивного праздника в течение октября доступны со скидкой 25%.

