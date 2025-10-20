Названо время, которое россияне проводят в интернете в течение дня

Согласно исследованию сервиса «Яндекс Ритм», каждый третий гражданин ежедневно тратит на пребывание в сети более шести часов. 83% жителей России заходят в онлайн каждый день, чтобы листать новостные ленты. В среднем они проводят в интернете 4 часа 35 минут. Почти 70% опрошенных признались, что пользуются интернетом перед сном, а каждый второй делает покупки в вечернее время.

