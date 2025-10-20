На Южной окружной произошло ДТП

По словам очевидцев, авария случилась 20 октября, примерно в 15:30, около поворота на Храпово. На опубликованных кадрах видно, что после ДТП одна из легковушек врезалась в дорожное ограждение. Информации и пострадавших нет. Подробности уточняются.