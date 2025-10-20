На территории завода по переработке крови в Рязанской области оборудовали вертолетную площадку
Вертолетная площадка появилась на территории завода по переработке плазмы крови в селе Успенском Скопинского района. Отмечается, что её планируют использовать для быстрой транспортировки образцов плазмы и оборудования. В настоящее время строится 1 очередь предприятия.
