На территории завода по переработке крови в Рязанской области оборудовали вертолетную площадку

Вертолетная площадка появилась на территории завода по переработке плазмы крови в селе Успенском Скопинского района. Отмечается, что её планируют использовать для быстрой транспортировки образцов плазмы и оборудования. В настоящее время строится 1 очередь предприятия.