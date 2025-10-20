На Солнце зафиксировали мощную вспышку

Вспышка предпоследнего класса мощности М1.1 произошла в 08:27 20 октября. Ее продолжительность составила 34 минуты. Как напомнили в публикации, вспышки в зависимости от мощности делятся на классы А, В, С, М и Х. События могут сопровождаться выбросами плазмы, облака которой способны провоцировать магнитные бури на Земле.