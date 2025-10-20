Мошенники украли у пенсионерки из Рязанской области почти 800 тысяч

Отмечается, что женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником силовых структур. Злоумышленник заявил, что деньги, которые лежат на вкладе, пытаются похитить мошенники. Аферист убедил пенсионерку перевести сбережения на «безопасный» счет. Потерпевшая выполнила указания неизвестного и отправила все деньги, в том числе опекунские выплаты. Позже женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере (часть 3 статьи 159 УК РФ).

