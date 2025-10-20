Рязань
Мошенники украли у пенсионерки из Рязанской области почти 800 тысяч
