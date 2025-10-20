Мизулина обратилась к правоохранителям из-за фейков в Рязани

Ранее сообщалось о появлении неких «каналов» с информацией об угрозах насилия в школах. Информация оказалась фейковой. В связи с этим общественница направила обращение в профильные ведомства. «Похоже ЦИПСО Украины по воскресеньям выполняют норматив по созданию таких каналов», — написала Мизулина.