Минпросвещения РФ прокомментировало введение 12-летнего образования в школах

Минпросвещения России прокомментировало предложение о введении 12-летнего образования и начале обучения детей с шести лет. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В заявлении подчеркивается, что действующая образовательная система уже обеспечивает эффективное освоение учебных материалов для учеников различных возрастов.
Министерство отмечает, что учебные программы адаптированы под возрастные особенности детей и соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам. В целях повышения качества образования проведена работа по регулированию объема контрольных работ и домашних заданий. В частности, максимальное количество контрольных работ не должно превышать 10% от общего объема учебного времени, а также утверждены единые нормативы времени на выполнение домашних заданий, согласованные с Роспотребнадзором.
В ведомстве подчеркнули, что существующие механизмы позволяют поддерживать высокий уровень качества образования и обеспечивать доступность качественного обучения для всех детей. Однако любое новое предложение должно проходить тщательное обсуждение и экспертизу, учитывая мнения профессионального сообщества, родителей и самих учащихся, чтобы оценить возможные последствия изменений.