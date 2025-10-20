Рязань
Минпросвещения РФ прокомментировало введение 12-летнего образования в школах
Минпросвещения России прокомментировало предложение о 12-летнем образовании и начале учёбы с шести лет, подчеркнув, что текущая система уже эффективно обеспечивает освоение учебного материала для разных возрастов. Учебные программы адаптированы под возрастные особенности и соответствуют федеральным стандартам. Также уточнили, что любое изменение требует тщательного обсуждения и экспертизы с участием профессионального сообщества, родителей и учеников для оценки возможных последствий.

Минпросвещения России прокомментировало предложение о введении 12-летнего образования и начале обучения детей с шести лет. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В заявлении подчеркивается, что действующая образовательная система уже обеспечивает эффективное освоение учебных материалов для учеников различных возрастов.

Министерство отмечает, что учебные программы адаптированы под возрастные особенности детей и соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам. В целях повышения качества образования проведена работа по регулированию объема контрольных работ и домашних заданий. В частности, максимальное количество контрольных работ не должно превышать 10% от общего объема учебного времени, а также утверждены единые нормативы времени на выполнение домашних заданий, согласованные с Роспотребнадзором.

В ведомстве подчеркнули, что существующие механизмы позволяют поддерживать высокий уровень качества образования и обеспечивать доступность качественного обучения для всех детей. Однако любое новое предложение должно проходить тщательное обсуждение и экспертизу, учитывая мнения профессионального сообщества, родителей и самих учащихся, чтобы оценить возможные последствия изменений.