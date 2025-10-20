Минобразования предупредило рязанцев о распространении ложной информации

Отмечается, что в Telegram появляются сведения, о якобы создании канала с данными об угрозах насилия в школах. В министерстве заявили, что это фейк с целью дестабилизации обстановки и разжигания паники. «Правоохранительные органы региона проводят проверку по факту распространения этих фейковых новостей. Усилена охрана общественного порядка», — говорится в сообщении минобразования. Уточняется, что школы продолжают работать в прежнем режиме. Жителей призвали сохранять спокойствие.

