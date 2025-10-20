Масштабный сбой нарушил работу множества сервисов в России и по всему миру

Масштабный сбой нарушил работу множества сервисов в России и по всему миру. Об этом передает сообщает Daily Mail, со ссылкой на данные сайта DownDetector, на котором зафиксированы тысячи жалоб от пользователей.

Компания подтвердила наличие «операционной проблемы» и заявила, что инженеры работают над устранением неполадок и выяснением их причин. Отмечается, что инцидент может нанести серьезный удар по репутации платформы.