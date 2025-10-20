Карту «Мир» предложили сделать универсальным идентификатором льготника

Заместитель гендиректора Национальной системы платежных карт Павел Потанин рассказал, что карта «Мир» может стать универсальным идентификатором льготника. Первые пилотные проекты рассчитывают запустить в 2026 году. Речь идет о государственных и негосударственных программах поддержки. По словам эксперта, для доступа к новым функциям не потребуется выпускать новую карту, достаточно привязать действующую через «Госуслуги».