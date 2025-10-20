Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 20
Втр, 21
Срд, 22
ЦБ USD 80.98 1.9 18/10
ЦБ EUR 94.58 2.5 18/10
Нал. USD 81.80 / 81.60 20/10 17:19
Нал. EUR 95.67 / 96.67 20/10 17:19
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Карту «Мир» предложили сделать универсальным идентификатором льготника
Заместитель гендиректора Национальной системы платежных карт Павел Потанин рассказал, что карта «Мир» может стать универсальным идентификатором льготника. Первые пилотные проекты рассчитывают запустить в 2026 году. Речь идет о государственных и негосударственных программах поддержки. По словам эксперта, для доступа к новым функциям не потребуется выпускать новую карту, достаточно привязать действующую через «Госуслуги».

