Из-за технической ошибки у рязанки несколько месяцев не работала стационарная связь

В прокуратуру обратилась жительница Московского района. По ее словам, в период с мая по июль 2025 года услуги телефонии были прекращены из-за технической ошибки при синхронизации учетных данных, вызванной полным совпадением персональных данных заявителя с данными абонента из другого региона. Прокуратура внесла представление оператору связи, нарушения устранены.