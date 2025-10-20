Из Рязанской области отправлено на экспорт 290 свиней и крупного рогатого скота
С начала 2025 года на экспорт в Казахстан отправлена 101 голова крупного рогатого скота, а также 189 племенных и товарных свиней в Армению. Отмечается, что поголовье клинически здорово.
Из Рязанской области отправлено на экспорт 290 свиней и крупного рогатого скота. Об этом сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.
