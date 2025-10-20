Госжилинспекция нашла в Рязани нарушения в содержании контейнерных площадок

Рейды провели на улице Высоковольтной. Инспекторы региональной Госжилинспекции проверили качество уборки мусора и содержания контейнерных площадок. В итоге установили ряд нарушений. Отмечается, что крупногабаритные отходы (КГО) вовремя не вывезли, на контейнерных площадках и прилегающей территории складировали строительный и древесный мусор. Отсеков для КГО не было. Управляющим компаниям ООО «ТРБС» и ООО «УК Виктория» выдали предостережения.

