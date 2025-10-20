Госдума одобрила проект о бесплатном повторном образовании для участников СВО

Комитет Госдумы по просвещению рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который даст участникам СВО право бесплатно получить среднее профессиональное образование повторно по новой профессии или направлению. Инициатива, по сообщению РИА Новости, направлена на поддержку тех, кто служил в ВС России и других формированиях, включая участников отражения вооруженного вторжения. Законопроект учитывает, что многие участники СВО — специалисты рабочих профессий, которым после службы нужна переквалификация и новые возможности для трудоустройства. Сейчас бесплатное среднее профессиональное образование предоставляется только один раз, но новый закон позволит им проходить обучение повторно без оплаты.

Комитет Госдумы по просвещению рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, который предоставит участникам СВО право на бесплатное повторное получение среднего профессионального образования (СПО) по новой профессии или направлению подготовки.

Как сообщает РИА Новости, инициатива направлена на поддержку граждан, проходивших службу в ВС России и других воинских формированиях, в том числе тех, кто участвовал в отражении вооруженного вторжения и провокаций на государственной границе.

Авторы законопроекта подчеркивают, что среди участников СВО много специалистов рабочих профессий, которые после возвращения нуждаются в переквалификации и поиске новых возможностей для трудоустройства. В соответствии с действующим законодательством, граждане могут получить среднее профессиональное образование бесплатно только один раз, однако новый законопроект предлагает изменить эти условия, позволяя участникам СВО проходить обучение повторно безвозмездно.