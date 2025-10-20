Германия призвала Венгрию соблюдать ордер МУС на арест Путина

Отмечается, что это необходимо несмотря на решение страны выйти из Римского статута, которое вступит в силу в 2026 году. В случае визита российского лидера в Венгрию на саммит с США, Будапешт должен заранее согласовать свои действия с МУС или теоретически может рассмотреть возможность исключения из выполнения ордера. Ранее в Кремле разъяснили, почему выбрали Венгрию для встречи Путина и Трампа.

Справка:

Римский статут — международный договор, учредивший Международный уголовный суд (МУС). Наравне с другими 136 странами Венгрия до недавнего времени являлась его подписантом. Она ратифицировала документ в 2001 году. Весной 2025-го венгерский парламент одобрил выход страны из договора.

17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, заподозрив его в «незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию». Россия, не подписавшая статут, назвала решение юридически ничтожным.