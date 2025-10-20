Гастроэнтеролог предупредила россиян о «зимней» кишечной инфекции

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» предупредила, что зимой активизируется норовирус, который еще называют «зимней» рвотной болезнью. Норовирус передается фекально-оральным путем. Как объяснила врач, заразиться может каждый, кто к прикоснется к загрязненным поверхностям. Кроме того, «зимняя» рвотная болезнь передается аэрозольным путем во время рвоты больного. Инфекция развивается через 12-48 часов. У пациентов появляется рвота, диарея и спастические боли в животе.

Вирус, по словам специалиста, сохраняет активность на поверхностях до четырех недель. Он способен выдерживать отрицательные температуры и антисептики.

Екатерина Кашух добавила, что специфического лечения нет — терапия направлена на восстановление водно-солевого баланса.

Она рекомендовала тщательно мыть руки с мылом после возвращения из общественных мест.