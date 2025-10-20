ГАИ анонсировала рейды в Рязанской области
В понедельник, 20 октября, в регионе пройдет рейд «Нетрезвый водитель». Полицейские будут использовать метод «массовой проверки», суть которого заключается в том, чтобы на конкретном участке дороги за определенный промежуток времени проверить максимальное количество водителей, после чего переместиться в другие точки и повторить процедуру.
