Для рязанской ОКБ закупят новый рентген за 12,8 миллиона

В больницу закупят передвижную цифровую флюороскопическую рентгеновскую систему общего назначения. Подрядчик должен будет ввести аппаратуру в эксплуатацию и обучить специалистов ей пользоваться. Оборудование поставят до 30 декабря 2025 года.

Для рязанской ОКБ закупят новый передвижной рентген за 12,8 миллиона. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

В больницу закупят передвижную цифровую флюороскопическую рентгеновскую систему общего назначения. Подрядчик должен будет ввести аппаратуру в эксплуатацию и обучить специалистов ей пользоваться.

Оборудование поставят до 30 декабря 2025 года.

Ранее стало известно, что для Рязанской области приобретены три специализированные противоожоговые кровати для взрослых. Также будет закуплена еще одна в детское отделение.