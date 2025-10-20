Рязань
Депутаты Госдумы предложили разрешить онлайн-доставку лекарств во всех регионах
Депутаты Госдумы во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили разрешить онлайн-доставку лекарств во всех регионах. Об этом 20 октября сообщило ТАСС.

Авторы инициативы предложили предоставить россиянам возможность покупать онлайн любые лекарства, в том числе рецептурные.

Такая мера, по мнению депутатов, устранит «территориальные диспропорции» и позволит жителям любых населенных пунктов получать необходимые препараты с доставкой на дом.

Отмечается, что в Москве, Московской и Белгородской областях с 1 марта 2023 года запущен эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств. Он продлится до 1 марта 2026 года.

По данным авторов инициативы, эксперты оценивают результаты эксперимента положительно. Сразу после его завершения депутаты предлагают разрешить дистанционно продавать лекарства во всех регионах.

Соответствующее письмо направлено министру здравоохранения Михаилу Мурашко.