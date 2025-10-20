Автором наград театрального фестиваля «Зеркало сцены» стала скопинская художница

В этом году победителей рязанского театрального фестиваля «Зеркало сцены» награждали статуэтками, выполненными в традициях скопинского гончарного промысла. Об этом сообщили в телеграм-канале «субЪкультура». Автором призов стала скопинская художница Ирина Якушкина. Напомним, 19 октября в рязанском театре драмы состоялась XI премия «Зеркало сцены — 2025», посвященная 930-летию Рязани. Награды получил 21 номинант, а лучшими спектаклями жюри признало ТЮЗовские «Блик твоей души» и «Сказку о потеряном времени», а также «Конёк-Горбунок» театра кукол.

