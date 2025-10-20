652 рязанца попали в травмпункт рязанской БСМП за неделю

132 человека обратились за помощью с переломами, 232 — с ушибами, 146 — с растяжениями, 42 — с ранами. Рязанцам напомнили, что травмпункт работает круглосуточно.

За прошедшую неделю, с 13 по 19 октября, в Амбулаторно-травматологическом центре БСМП оказали помощь 652 пациентам. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава.

132 человека обратились за помощью с переломами, 232 — с ушибами, 146 — с растяжениями, 42 — с ранами.

Рязанцам напомнили, что травмпункт работает круглосуточно.