Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 20
Втр, 21
Срд, 22
ЦБ USD 80.98 1.9 18/10
ЦБ EUR 94.58 2.5 18/10
Нал. USD 81.80 / 81.60 20/10 17:19
Нал. EUR 95.67 / 96.67 20/10 17:19
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
2 639
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
4 120
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 998
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 718
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
652 рязанца попали в травмпункт рязанской БСМП за неделю
132 человека обратились за помощью с переломами, 232 — с ушибами, 146 — с растяжениями, 42 — с ранами. Рязанцам напомнили, что травмпункт работает круглосуточно.

За прошедшую неделю, с 13 по 19 октября, в Амбулаторно-травматологическом центре БСМП оказали помощь 652 пациентам. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава.

132 человека обратились за помощью с переломами, 232 — с ушибами, 146 — с растяжениями, 42 — с ранами.

Рязанцам напомнили, что травмпункт работает круглосуточно.