ВТБ: в России в сентябре выдача ипотеки выросла на 11%

В России в сентябре выдача ипотеки выросла на 11%. Об этом сообщили аналитики ВТБ.

По их данным, российские банки в сентябре выдали порядка 405 млрд рублей ипотечных кредитов на покупку первичного и вторичного жилья. Это на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 3% выше, чем в августе нынешнего.

Отмечается, что из-за снижения ключевой ставки и улучшения условий рыночной ипотеки в крупнейших банках доля господдержки продолжает постепенно снижаться. В сентябре, как показал расчет аналитиков, на льготные программы в общем объеме выдач пришлось 76% против 78% в августе и пиковых 82% в июле.

Больше всего спрос на рынке по-прежнему у «семейной» ипотеки. Эксперты ожидают, что доля госпрограмм к концу года плавно сократится до 70%.

Всего по итогам девяти месяцев года выдачи ипотеки в России составили более 2,6 трлн рублей. Это примерно на треть ниже результата за январь-сентябрь прошлого года.

«Рынок ипотеки демонстрирует медленное, но поступательное восстановление. По мере снижения ключевой ставки оживляется спрос на вторичное жилье, а сегмент начинает перебалансироваться: снижение доли госпрограмм компенсируется растущим разнообразием рыночных предложений», — прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса банка Алексей Охорзин.