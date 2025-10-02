Врачи месяц боролись за жизнь 66-летней рязанки

Врачи Рязанского кардиодиспансера месяц боролись за жизнь 66-летней рязанки. Об этом 2 октября сообщила пресс-служба регионального минздрава.

Сотрудницу одного из предприятий Рязани доставили в кардиодиспансер с подозрением на сердечное заболевание. Однако КТ-обследование показало изменения, характерные для двусторонней, атипичной интерстициальной пневмонии.

Отмечается, что такое поражение легких встречается редко. Состояние женщины стремительно ухудшалось. Ее перевели в реанимацию. Там рязанка провела около двух недель.

Пациентка находилась без сознания, не могла самостоятельно дышать, двигаться, есть. Длительное время женщина была подключена к аппарату ИВЛ.

Параллельно врачи пытались поставить диагноз.

«Картина не вписывалась в привычные схемы. Консилиумы собирались не реже двух раз в неделю. Корректировался курс лечения, назначались новые лекарства, менялись дозировки препаратов», — отметили в минздраве.

Затем состояние пациентки начало улучшаться. Женщина стала самостоятельно дышать. В работу включились реабилитологи. Благодаря лечебной гимнастике пациентка начала вставать, двигаться.

По данным минздрава, длительный реанимационный период не оставил негативных последствий. Врачам удалось сохранить физическое и ментальное здоровье пациентки.

На данный момент женщина выписана со значительными улучшениями.