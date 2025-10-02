Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 02
12°
Птн, 03
13°
Сбт, 04
15°
ЦБ USD 81.5 -1.11 02/10
ЦБ EUR 95.64 -1.22 02/10
Нал. USD 81.00 / 82.00 02/10 12:57
Нал. EUR 96.45 / 97.53 02/10 12:57
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
1 867
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 203
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 290
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
3 301
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Врачи месяц боролись за жизнь 66-летней рязанки
Женщину доставили в кардиодиспансер с подозрением на сердечное заболевание. Однако КТ-обследование показало изменения, характерные для двусторонней, атипичной интерстициальной пневмонии. Отмечается, что такое поражение легких встречается редко. Состояние женщины стремительно ухудшалось. Ее перевели в реанимацию. Там рязанка провела около двух недель. Пациентка находилась без сознания, не могла самостоятельно дышать, двигаться, есть. Длительное время женщина была подключена к аппарату ИВЛ. После лечения состояние пациентки улучшилось. Сейчас она выписана.

Врачи Рязанского кардиодиспансера месяц боролись за жизнь 66-летней рязанки. Об этом 2 октября сообщила пресс-служба регионального минздрава.

Сотрудницу одного из предприятий Рязани доставили в кардиодиспансер с подозрением на сердечное заболевание. Однако КТ-обследование показало изменения, характерные для двусторонней, атипичной интерстициальной пневмонии.

Отмечается, что такое поражение легких встречается редко. Состояние женщины стремительно ухудшалось. Ее перевели в реанимацию. Там рязанка провела около двух недель.

Пациентка находилась без сознания, не могла самостоятельно дышать, двигаться, есть. Длительное время женщина была подключена к аппарату ИВЛ.

Параллельно врачи пытались поставить диагноз.

«Картина не вписывалась в привычные схемы. Консилиумы собирались не реже двух раз в неделю. Корректировался курс лечения, назначались новые лекарства, менялись дозировки препаратов», — отметили в минздраве.

Затем состояние пациентки начало улучшаться. Женщина стала самостоятельно дышать. В работу включились реабилитологи. Благодаря лечебной гимнастике пациентка начала вставать, двигаться.

По данным минздрава, длительный реанимационный период не оставил негативных последствий. Врачам удалось сохранить физическое и ментальное здоровье пациентки.

На данный момент женщина выписана со значительными улучшениями.