Военком Олег Серкез рассказал, где будут служить срочники из Рязанской области

Военный комиссар региона Олег Серкез рассказал, где будут служить срочники из Рязанской области. Соответствующее интервью опубликовала ГТРК «Ока».

Осенний призыв в Рязанской области начался 1 октября. Он продлится до 31 декабря. Олег Серкез уточнил, что рязанцы будут служить в Вооруженных Силах РФ, в том числе в погранвойсках и национальной гвардии.

«Они отправятся практически во все военные округа, во все виды и рода войск. В том числе и в Президентский полк», — рассказал военком.

Он уточнил, что приемные комиссии при принятии решения учитывают желание призывников, гражданскую профессию, военно-учетную специальность и показатели здоровья.

Кроме того, Серкез напомнил, что в Рязанской области уже начали действовать электронные повестки и единый реестр воинского учета.

«Военный комиссар муниципального образования формирует списки тех, кто подлежит призыву, подписывает их электронной подписью и отправляет в реестр повесток. Гражданин получит сообщение с номера 117 и уведомление на Госуслугах», — уточнил Серкез.

Он отметил, если в течение 20 суток призывник не появится в военном комиссариате, то он попадет под ряд санкций: не сможет покинуть территорию страны, приобрести или продать недвижимость, получить займы в банке. Также рязанец должен будет выплатить штраф.

Напомним, в Рязанской области в осеннюю кампанию планируют призвать около 700 человек.