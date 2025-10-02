В Ульяновске мужчина зарезал жену и двоих детей

В Ульяновске мужчина зарезал жену и двоих детей в возрасте четырех и пяти лет. Об этом сообщили в Telegram-канале «Плохие новости 18+".

Отмечается, что тела обнаружила бабушка, пришедшая навестить внучек. По данным канала, мужчина пытался покончить с собой.

Он открыл дверь своей маме с окровавленными руками и заявил, что на семью напали неизвестные — а он пытался их защитить.

Уточняется, что сейчас он в тяжелом состоянии находится в больнице.

Как указано в публикации, подозреваемый страдал лудоманией, из-за чего с женой возникали конфликты. Семья остро нуждалась в финансах, уточнили в посте.