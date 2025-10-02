В рязанской ОКБ прошли учения по ликвидации пожара и противодействию терроризму

В учениях были задействованы силы и средства МЧС, пожарных частей, персонал стационара, сотрудники ЧОП «Борс» и территориального центра медицины катастроф (ТЦМК). По легенде, в 11:14 в палате № 3 на 8-м этаже эндокринологическом отделении возник очаг возгорания. В течение 10 минут было проведено оповещение экстренных служб и организована эвакуация из зоны условной опасности. Эвакуирован 731 пациент, а также и 238 сотрудников, всего было эвакуировано 969 человек.