В Рязанской области пройдет рейд по соблюдению правил перевозки детей

Рейд пройдет в четверг, 2 октября. Он направлен на пресечение нарушений ПДД, связанных с перевозкой детей без специальных удерживающих устройств. За нарушение правил предусмотрен штраф в размере трех тысяч рублей.