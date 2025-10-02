В рязанской больнице для осужденный состоялась церемония бракосочетания

В рязанской больнице для осужденных состоялась церемония бракосочетания. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН по региону.

Осужденный из отряда по хозяйственному обслуживанию Б-2 УФСИН России по Рязанской области связал себя узами брака со своей девушкой.

Пара знакома давно, но их отношения стали более близкими благодаря переписке во время отбывания наказания.

Церемония прошла в торжественной обстановке с соблюдением всех традиций. Регистрацию брака осуществил сотрудник ЗАГСа города Рязани. Молодожены обменялись кольцами и подписали официальный документ о заключении брака.

Осужденный выразил желание освободиться условно-досрочно, чтобы как можно скорее воссоединиться с возлюбленной. Сотрудник воспитательного отдела по работе с осужденными отметил, что создание семьи положительно влияет на осужденных, придавая им дополнительный стимул к исправлению и ответственности перед близкими.

Фото: УФСИН по Рязанской области