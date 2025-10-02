Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 03
13°
Сбт, 04
15°
Вск, 05
17°
ЦБ USD 81.01 -0.49 03/10
ЦБ EUR 95.34 -0.3 03/10
Нал. USD 81.06 / 82.00 02/10 18:15
Нал. EUR 96.50 / 97.67 02/10 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
1 970
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 262
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 342
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
3 373
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В рязанской больнице для осужденный состоялась церемония бракосочетания
В рязанской больнице для осужденных прошла церемония бракосочетания, сообщили в пресс-службе УФСИН. Осужденный из отряда Б-2 женился на своей девушке, с которой сблизился благодаря переписке во время наказания. Регистрация брака прошла в торжественной обстановке, молодожены обменялись кольцами и подписали документы. Осужденный надеется на условно-досрочное освобождение, чтобы воссоединиться с женой. Воспитатель отметил, что создание семьи мотивирует осужденных к исправлению и ответственности.

В рязанской больнице для осужденных состоялась церемония бракосочетания. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН по региону.

Осужденный из отряда по хозяйственному обслуживанию Б-2 УФСИН России по Рязанской области связал себя узами брака со своей девушкой.

Пара знакома давно, но их отношения стали более близкими благодаря переписке во время отбывания наказания.

Церемония прошла в торжественной обстановке с соблюдением всех традиций. Регистрацию брака осуществил сотрудник ЗАГСа города Рязани. Молодожены обменялись кольцами и подписали официальный документ о заключении брака.

Осужденный выразил желание освободиться условно-досрочно, чтобы как можно скорее воссоединиться с возлюбленной. Сотрудник воспитательного отдела по работе с осужденными отметил, что создание семьи положительно влияет на осужденных, придавая им дополнительный стимул к исправлению и ответственности перед близкими.

Фото: УФСИН по Рязанской области