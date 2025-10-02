Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 02
12°
Птн, 03
13°
Сбт, 04
15°
ЦБ USD 81.01 -0.49 03/10
ЦБ EUR 95.34 -0.3 03/10
Нал. USD 81.06 / 82.00 02/10 17:55
Нал. EUR 96.50 / 97.67 02/10 17:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
1 904
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 225
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 306
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
3 330
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В Рязани врачи сохранили ребенку зрение после серьезной травмы глаза на рыбалке
Отмечается, что ребенок играл со спиннингом. Снасть отскочила и попала ему в область глаза. В результате появились гематомы, рана века. Кроме того, произошло кровоизлияние и значительное снижение зрения. Ребенка доставили в офтальмологическое отделение ОКБ имени Н. А. Семашко. Ему провела операцию врач-офтальмохирург Валерия Богословская. После ребенок продолжил стационарное наблюдение и лечение. Отмечается, что врачам удалось сохранить пациенту глаз и к моменту выписки добиться почти полного восстановления зрения.

В Рязани врачи сохранили ребенку зрение после серьезной травмы глаза на рыбалке. Об этом 2 октября сообщила пресс-служба регионального минздрава в своих соцсетях.

Отмечается, что ребенок играл со спиннингом. Снасть отскочила и попала ему в область глаза. В результате появились гематомы, рана века. Кроме того, произошло кровоизлияние и значительное снижение зрения.

Ребенка доставили в офтальмологическое отделение ОКБ имени Н. А. Семашко. Ему провела операцию врач-офтальмохирург Валерия Богословская.

После ребенок продолжил стационарное наблюдение и лечение.

Отмечается, что врачам удалось сохранить пациенту глаз и к моменту выписки добиться почти полного восстановления зрения.