В Рязани врачи сохранили ребенку зрение после серьезной травмы глаза на рыбалке

В Рязани врачи сохранили ребенку зрение после серьезной травмы глаза на рыбалке. Об этом 2 октября сообщила пресс-служба регионального минздрава в своих соцсетях.

Отмечается, что ребенок играл со спиннингом. Снасть отскочила и попала ему в область глаза. В результате появились гематомы, рана века. Кроме того, произошло кровоизлияние и значительное снижение зрения.

Ребенка доставили в офтальмологическое отделение ОКБ имени Н. А. Семашко. Ему провела операцию врач-офтальмохирург Валерия Богословская.

После ребенок продолжил стационарное наблюдение и лечение.

Отмечается, что врачам удалось сохранить пациенту глаз и к моменту выписки добиться почти полного восстановления зрения.