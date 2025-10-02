В Рязани тепло подано 79% жилых домов

В городе продолжается пуск отопления в жилые дома и объекты социальной сферы. Об этом сообщает администрация Рязани. По состоянию на вечер 2 октября теплоноситель был подан на 194 объекта социальной инфраструктуры, что составляет 95% от общего числа, и в 2124 жилых дома, что составляет 79%. В настоящее время проводится регулировка температурного режима внутри зданий. Пуск тепла осуществляется с опережением графика, что позволит обеспечить комфортные условия для жителей.

