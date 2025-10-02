В Рязани сбили пешехода

ДТП произошло 1 октября, примерно в 11:12, около дома № 8 на Ряжском шоссе. По предварительной информации полиции, 41-летний житель рабочего поселка Старожилово, управляя автомобилем «ГАЗ», наехал на 45-летнего жителя Рязани. В результате происшествия пешеход получил травмы. Его доставили в медучреждение. Полицейские проводят проверку. Обстоятельства происшествия устанавливаются.