В Рязани полицейские задержали организатора интернет-магазина по продаже наркотиков
В Рязани полицейские задержали организатора интернет-магазина по продаже наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Преступником оказался 24-летний местный житель. По данным полиции, рязанец создал свой наркомагазин на специализированной площадке в теневом сегменте интернета. Молодой человек занимался администрированием аккаунта, продвижением рекламы своих услуг в сети, закупкой оптовых партий наркотиков, расфасовкой и оборудованием тайников-закладок.

Также был задержан его сообщник — 29-летний житель Рязанского района, работавший розничным закладчиком.

Оперативники обнаружили 9 закладок с мефедроном общей массой 40 граммов на территории ЦПКиО, на улицах Братиславской и 4-й Линии.

Возбуждено уголовное дело.