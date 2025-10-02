В Рязани полицейские задержали организатора интернет-магазина по продаже наркотиков

Преступником оказался 24-летний местный житель. По данным полиции, рязанец создал свой наркомагазин на специализированной площадке в теневом сегменте интернета. Молодой человек занимался администрированием аккаунта, продвижением рекламы своих услуг в сети, закупкой оптовых партий наркотиков, расфасовкой и оборудованием тайников-закладок. Также был задержан его сообщник — 29-летний житель Рязанского района, работавший розничным закладчиком. Оперативники обнаружили 9 закладок с мефедроном общей массой 40 граммов на территории ЦПКиО, на улицах Братиславской и 4-й Линии. Возбуждено уголовное дело.

