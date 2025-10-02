В Рязани мужчину лишили российского гражданства за убийство

По данным УМВД, 56-летний уроженец республики Среднеазиатского региона получил гражданство РФ в 2006 году и проживал в микрорайоне Дягилево. В сентябре 2025 года мужчину осудили по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). По данным следствия, мужчина задушил свою пожилую мачеху электрическим шнуром во время семейной ссоры. В настоящее время он отбывает наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет и 8 месяцев в исправительной колонии строгого режима.