В России тарифы на вывоз мусора могут увеличиться в 10 раз
Со ссылкой на Российский экологический оператор (РЭО) отмечается, что плата за вывоз мусора может вырасти в случае, если в стране не начнут строить мусороперерабатывающие мощности.

В публикации указано, что в России с 2019 года формируется система обращения с бытовыми отходами, благодаря которой они должны перерабатываться и становиться новым ресурсом. Для этого в регионах должны появиться комплексы по обработке и утилизации отходов, однако таких мощностей на данный момент не хватает.

С точки зрения экономии, по данным «РГ», проще обустроить мусорный полигон, чем строить мусороперерабатывающие заводы. Операторы по обращению с отходами большую часть отходов вывозят на полигоны, но таких территорий в пределах городской застройки мало.

«Куда мы полигоны вынесем? В тайгу, где нет частной собственности? Уже сейчас Москва часть отходов возит в Калугу. Наверное, ей потом придется возить куда-нибудь в Псков. Но из-за этого вырастет тариф. И тариф может вырасти для населения раз в десять», — отметил руководитель департамента вторичных материальных ресурсов РЭО Андрей Рудаков.

Он выразил опасение, что в итоге тариф сильно подорожает, и люди просто не смогут платить за вывоз мусора.

Позже Российский экологический оператор опроверг публикацию «Российской газеты» о якобы росте тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) в 10 раз.

«Рост платы за вывоз мусора ограничен Правительством от 0 до 5% в зависимости от региона», — заявили в компании, комментируя статью «Российской газеты».