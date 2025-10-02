Рязань
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
1 904
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 225
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 306
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
3 330
В России призвали развивать охотничью отрасль в ответ на повышение сборов
В России одобрено повышение сборов за добычу охотничьих ресурсов, но эксперты предупреждают о стагнации отрасли из-за недостатка финансирования и поддержки. Максим Медведев из Росохотрыболовсоюза отмечает упадок охотхозяйств, дефицит ресурсов у егерей и запустение питомников, угрожающее охране лосей и оленей. Сборы останутся только для физических лиц, организации и ИП освобождены из-за высокой налоговой нагрузки. По мнению Медведева, опыт США и Беларуси показывает, что господдержка охоты стимулирует экономику и снижает браконьерство. Эксперт призывает усилить внимание государства к развитию отрасли и поддержке местных сообществ для сохранения ресурсов и устойчивого развития охоты.

В России одобрено повышение сборов за добычу охотничьих ресурсов, однако эксперты предупреждают о необходимости развития охотничьей отрасли. Член Росохотрыболовсоюза Максим Медведев отметил, что текущая ситуация в охотхозяйствах страны вызывает серьезные опасения, пишет НСН.

Он подчеркнул, что без должного финансирования и поддержки со стороны государства отрасль продолжит находиться в упадке.

Согласно информации издания «Ведомости», обязательства по уплате сборов сохранятся только для физических лиц, в то время как организации и индивидуальные предприниматели будут освобождены от этой обязанности. Это решение, по мнению аналитиков, связано с высокой налоговой нагрузкой на бизнес.

Медведев привел в пример успешные практики других стран, таких как США и Беларусь, где охота приносит значительные доходы и активно поддерживается государством. Он отметил, что в этих странах охота не только способствует развитию местной экономики, но и позволяет эффективно бороться с браконьерством. В России же егеря сталкиваются с нехваткой ресурсов для выполнения своих обязанностей, что ставит под угрозу сохранение охотничьих животных.

Кроме того, Медведев обратил внимание на запустение государственных питомников и недостаточную защиту не хищных животных, таких как лоси и олени. Он выразил надежду на то, что государство начнет уделять больше внимания развитию охотничьей отрасли и поддержке местных сообществ.