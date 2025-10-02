Рязань
В России предложили увеличить пропускную способность женских туалетов
В России предложили увеличить пропускную способность женских туалетов до 500 человек, чтобы сократить очереди в местах массового скопления. Идею выдвинул депутат заксобрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев, направив письмо в Минстрой РФ, пишет URA.ru. Цивилев отметил, что нынешние нормы проектирования устарели и не учитывают разницу в потребностях мужчин и женщин. В женских туалетах часто возникают очереди по 15-20 минут в учреждениях культуры, на вокзалах и аэропортах, что вызывает недовольство. Он предложил удвоить количество кабинок для женщин и разработать рекомендации по перепланировке существующих санузлов для улучшения ситуации.

