В России предложили увеличить пропускную способность женских туалетов

В России предложили увеличить пропускную способность женских туалетов до 500 человек, чтобы сократить очереди в местах массового скопления. Идею выдвинул депутат заксобрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев, направив письмо в Минстрой РФ, пишет URA.ru. Цивилев отметил, что нынешние нормы проектирования устарели и не учитывают разницу в потребностях мужчин и женщин. В женских туалетах часто возникают очереди по 15-20 минут в учреждениях культуры, на вокзалах и аэропортах, что вызывает недовольство. Он предложил удвоить количество кабинок для женщин и разработать рекомендации по перепланировке существующих санузлов для улучшения ситуации.

Цивилев подчеркнул, что действующие нормы проектирования туалетов устарели и не учитывают различия в потребностях мужчин и женщин. В результате в женских туалетах часто образуются очереди, что вызывает недовольство у жительниц города и туристок. По его словам, женщины сталкиваются с ожиданием до 15-20 минут в учреждениях культуры, на вокзалах и в аэропортах.

Депутат предложил пересмотреть нормы проектирования и предусмотреть в два раза больше кабинок для женщин по сравнению с мужчинами. Также он отметил необходимость разработки рекомендаций по перепланировке существующих санузлов для улучшения ситуации.