В России предложили увеличить пропускную способность женских туалетов до 500 человек, чтобы устранить проблему длинных очередей в местах массового скопления. Инициативу выдвинул депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев, который направил соответствующее письмо в Минстрой РФ. Об этом пишет URA.ru.
Цивилев подчеркнул, что действующие нормы проектирования туалетов устарели и не учитывают различия в потребностях мужчин и женщин. В результате в женских туалетах часто образуются очереди, что вызывает недовольство у жительниц города и туристок. По его словам, женщины сталкиваются с ожиданием до 15-20 минут в учреждениях культуры, на вокзалах и в аэропортах.
Депутат предложил пересмотреть нормы проектирования и предусмотреть в два раза больше кабинок для женщин по сравнению с мужчинами. Также он отметил необходимость разработки рекомендаций по перепланировке существующих санузлов для улучшения ситуации.