В России появятся новые дорожные знаки

В России появятся новые дорожные знаки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павла Федяева.

По его словам, создадут вертикальный знак «Стоп-линия» — его установят там, где будет невозможно установить традиционный горизонтальный знак.

Кроме того, на проезжей части появится знак «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности», который поможет повысить комфорт в процессе пути, и «Глухие пешеходы».

Изменения также коснутся парковочных мест вдоль края дороги. Если раньше размеры одного парковочного места составляли 2,5 на 6,5 метра, то в 2026 году его размер будет 2,25 на 6,5 метра — то есть ширина разметки станет на 25 сантиметров уже. Это поможет оптимизировать дорожное пространство.