В России хотят сделать дороже банковские карты и безналичные платежи

Правительство России внесло в Госдуму законопроект об отмене действующей льготы по налогу на добавленную стоимость (НД) для операций с банковскими картами, что затронет эквайринг и процессинговые услуги. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Законопроект уже доступен в электронной базе данных парламента. Отмена льготы может привести к увеличению издержек для банков, а также к повышению тарифов для бизнеса и потребителей. Эксперты предупреждают, что это может вызвать рост цен на российском рынке, поскольку 85% всех розничных платежей в стране осуществляются безналичным способом. Согласно действующему Налоговому кодексу, операции по обслуживанию банковских карт и технологическому взаимодействию между участниками расчетов освобождены от НДС. Однако правительство предлагает сохранить льготу только для базовых банковских услуг, таких как открытие и ведение счетов граждан, лишив ее эквайринг и процессинг.

