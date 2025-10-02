В России хотят сделать дороже банковские карты и безналичные платежи

Рязань
Правительство России внесло в Госдуму законопроект об отмене действующей льготы по налогу на добавленную стоимость (НД) для операций с банковскими картами, что затронет эквайринг и процессинговые услуги. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Законопроект уже доступен в электронной базе данных парламента.

Отмена льготы может привести к увеличению издержек для банков, а также к повышению тарифов для бизнеса и потребителей. Эксперты предупреждают, что это может вызвать рост цен на российском рынке, поскольку 85% всех розничных платежей в стране осуществляются безналичным способом.

Согласно действующему Налоговому кодексу, операции по обслуживанию банковских карт и технологическому взаимодействию между участниками расчетов освобождены от НДС. Однако правительство предлагает сохранить льготу только для базовых банковских услуг, таких как открытие и ведение счетов граждан, лишив ее эквайринг и процессинг.