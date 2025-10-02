Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 02
13°
Птн, 03
13°
Сбт, 04
15°
ЦБ USD 81.01 -0.49 03/10
ЦБ EUR 95.34 -0.3 03/10
Нал. USD 81.06 / 82.00 02/10 18:15
Нал. EUR 96.50 / 97.67 02/10 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
1 934
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 244
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 324
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
3 353
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В России хотят обязать самокатчиков бесплатно помогать пенсионерам
В России хотят обязать молодых водителей электросамокатов (в возрасте от 16 до 27 лет) бесплатно помогать пенсионерам. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на партию «Коммунисты России». Предполагается, что такие самокатчики должны будут тратить минимум два часа в день на доставку продуктов и лекарств пожилым жителям своего района. Лидер партии Сергей Малинкович предложил также, чтобы молодые пользователи электросамокатов несли тяжелые сумки пенсионеров на расстояния до 2 км. В случае отказа от выполнения этих обязанностей планируют ограничивать им доступ к использованию электросамокатов.

В России хотят обязать молодых водителей электросамокатов (в возрасте от 16 до 27 лет) бесплатно помогать пенсионерам. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на партию «Коммунисты России».

Предполагается, что такие самокатчики должны будут тратить минимум два часа в день на доставку продуктов и лекарств пожилым жителям своего района.

Лидер партии Сергей Малинкович предложил также, чтобы молодые пользователи электросамокатов несли тяжелые сумки пенсионеров на расстояния до 2 км. В случае отказа от выполнения этих обязанностей планируют ограничивать им доступ к использованию электросамокатов.