В России хотят обязать самокатчиков бесплатно помогать пенсионерам

В России хотят обязать молодых водителей электросамокатов (в возрасте от 16 до 27 лет) бесплатно помогать пенсионерам. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на партию «Коммунисты России». Предполагается, что такие самокатчики должны будут тратить минимум два часа в день на доставку продуктов и лекарств пожилым жителям своего района. Лидер партии Сергей Малинкович предложил также, чтобы молодые пользователи электросамокатов несли тяжелые сумки пенсионеров на расстояния до 2 км. В случае отказа от выполнения этих обязанностей планируют ограничивать им доступ к использованию электросамокатов.

