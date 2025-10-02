В Мытищах оторвавшееся колесо грузовика сбило насмерть женщину

На Ярославском шоссе в Мытищах оторвавшееся колесо грузовика сбило 32-летнюю женщину. Об этом сообщили в телеграм-канале «112».

Инцидент случился напротив Мытищинского машиностроительного завода, когда колесо фургона, движущегося по дороге, неожиданно отлетело и выкатилось на обочину, сбив проходившую мимо 32-летнюю женщину.

Удар оказался смертельным, Мария Л., скончалась на месте происшествия от травм головы.

В настоящее время проводятся проверки всех обстоятельств произошедшего.

Фото: 112